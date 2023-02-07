Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 13:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe'nin yardım tırı deprem bölgesine yola çıktı
Fenerbahçe Kulübünün, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için başlattığı yardım kampanyasında ilk tır yola çıktı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Hepinize sonsuz teşekkürler, tırımız yola çıktı. Yardım malzemelerinin toplanmasına devam ediliyor." denildi.
AFAD ihtiyaç listesinde bulunan ısıtıcı, battaniye, nevresim takımı, yastık, gıda kolisi, kuru gıda, hijyen seti, kadın hijyen seti, temiz kıyafet, temiz bebek kıyafeti, uyku tulumu, bebek maması, powerbank, atkı, bere, eldiven gibi malzemelerin toplandığı kampanya Ülker Stadı'nda devam ediyor.
Hepinize sonsuz teşekkürler, tırımız yola çıktı.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 7, 2023
Yardım malzemelerinin toplanmasına devam ediliyor. pic.twitter.com/SskmewzQMx
Etiketler: Deprem Fenerbahçe
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