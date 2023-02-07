Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 13:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
FIBA maçlarında depremden etkilenenler için saygı duruşu yapılacak
FIBA Avrupa, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler anısına maçlardan önce saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.
FIBA'dan yapılan açıklamada, "FIBA, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremden etkilenenlere üzüntülerini iletir, hayatını kaybedenler için başsağlığı diler. Tüm FIBA maçlarında depremden etkilenenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray Nef, Darüşşafaka Lassa ve Bahçeşehir Koleji basketbol takımlarının FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İspanyol takımlarıyla bu hafta yapacağı maçlar, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle ertelenmişti.
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