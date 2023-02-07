Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 12:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye Jokey Kulübü hipodromları depremzedelerin kullanımına açtı
Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrasında Türkiye Jokey Kulübü (TJK), bölgede bulunan hipodromları depremzedelerin kullanımına açtı.
TJK'den yapılan açıklamaya göre, Adana, Şanlıurfa, Elazığ ve Diyarbakır'da bulunan hipodromlar, depremzedelerin konaklama ve diğer ihtiyaçları için açıldı.
Barınma ve yemek hizmetleri için tüm personeliyle depremzedelerle ilgilenen TJK, 4 şehirde bulunan hipodromlarında vatandaşları ağırlamaya başladı.
TJK, ikinci bir duyuruya kadar yurt içi yarışları iptal ederken, yurt dışı yarışlarına da bahis yapılamayacağını açıkladı.
Depremden etkilenen vatandaşlarımızı, Adana, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa Hipodromlarımızda misafir ediyoruz.— Türkiye Jokey Kulübü (@_TJK_) February 6, 2023
Hipodromlarımız misafirlerimizin konaklama ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak adına tüm imkanlarıyla açıktır. pic.twitter.com/iHw6hGqYv5
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