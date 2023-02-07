TJK'den yapılan açıklamaya göre, Adana, Şanlıurfa, Elazığ ve Diyarbakır'da bulunan hipodromlar, depremzedelerin konaklama ve diğer ihtiyaçları için açıldı.

Barınma ve yemek hizmetleri için tüm personeliyle depremzedelerle ilgilenen TJK, 4 şehirde bulunan hipodromlarında vatandaşları ağırlamaya başladı.

TJK, ikinci bir duyuruya kadar yurt içi yarışları iptal ederken, yurt dışı yarışlarına da bahis yapılamayacağını açıkladı.