Türkiye Karate Federasyonu, depremzedelere AFAD üzerinden verilmek üzere 100 bin lira bağışta bulunduklarını duyurarak,"Yaşanılan deprem felaketinin yaralarına bir nebze de olsa derman olabilmek adına yardım kampanyasına katkı sağlayarak devletimiz ve milletimizin yanında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Türkiye Tekvando Federasyonu ise 150 bin TL ile depremzedelere destek oldu.

Türkiye Kick Boks Federasyonu, Türkiye Okçuluk Federasyonu ve Türkiye Hentbol Federasyonu da depremden etkilenen vatandaşlara destek amacıyla 100'er bin TL bağışta bulundu.

Öte yandan dün 50 bin TL bağışta bulunan Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu, 50 bin TL daha ekleyerek bağış miktarını 100 bin TL'ye çıkardıklarını duyurdu.