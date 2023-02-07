TVF'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Sabaha karşı saat 04.17’de meydana gelen deprem herkesi olduğu gibi bizleri de çok üzmüştür. TVF olarak biz de tüm paydaşlarımızla beraber depremden zarar gören vatandaşlarımıza giyim, gıda ve deprem bölgesinde kullanılacak malzeme yardımında bulunacağız." ifadelerini kullandı.

"Bizimle aynı yolda yürüyen kulüplerimiz, sponsorlarımız, sporcular, antrenörler, hakemler ve tüm voleybol severleri bu kampanyaya destek olmaya çağırıyorum." diyen Üstündağ, gıda, giyecek ve deprem bölgesinde kullanılacak malzemelerin federasyon tarafından oluşturulan merkezlere getirebileceğini kaydetti.

TVF'nin oluşturduğu yardım merkezleri ve adresleri şunlar:

Ankara: TVF Başkent Voleybol Salonu, Emniyet Mah. Milas Sok No:9/A Beşevler Yenimahalle

İstanbul: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu – Nuh Kuyusu Cad. Seyit Ahmet Deresi Sok. No:5 34660 Zeynepkamil, Üsküdar

İzmir: Atatürk Voleybol Salonu, Ali Çetinkaya Bulvar No.75 Alsancak

Bursa: Cengiz Göllü Voleybol Salonu, İhsaniye Mah. Atlas Sokak No 7 Nilüfer