26 yaşındaki futbolcu, tepkisini sosyal medya hesabından gösterdi.

"Tüm ülke yasa boğulmuş ve hala göçük altından canlar kurtarılmaya çalışılırken, insanlıktan nasibini almamış şahsiyetsizlerin yağmacılığa yeltendiğini, battaniye fiyatlarını bir anda 5 katına çıkardıklarını okuyoruz, görüyoruz. Bunlar cezasız kalmamalı, peşleri bırakılmamalı!"

Tüm ülke yasa boğulmuş ve hala göçük altından canlar kurtarılmaya çalışılırken, insanlıktan nasibini almamış şahsiyetsizlerin yağmacılığa yeltendiğini, battaniye fiyatlarını bir anda 5 katına çıkardıklarını okuyoruz, görüyoruz. Bunlar cezasız kalmamalı, peşleri bırakılmamalı! — Çağlar Söyüncü (@Syncaglar) February 6, 2023

Çağlar Söyüncü, depremzedelere gönderilecek öncelikli malzemelerin listesini de paylaşarak, Leicester bölgesinde yaşayan vatandaşlardan yardım talebinde bulundu.