Çağlar Söyüncü'den deprem fırsatçılarına tepki
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen milli oyuncu Çağlar Söyüncü, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından fırsatçılık yapanlara tepki gösterdi.
26 yaşındaki futbolcu, tepkisini sosyal medya hesabından gösterdi.
"Tüm ülke yasa boğulmuş ve hala göçük altından canlar kurtarılmaya çalışılırken, insanlıktan nasibini almamış şahsiyetsizlerin yağmacılığa yeltendiğini, battaniye fiyatlarını bir anda 5 katına çıkardıklarını okuyoruz, görüyoruz. Bunlar cezasız kalmamalı, peşleri bırakılmamalı!"
Tüm ülke yasa boğulmuş ve hala göçük altından canlar kurtarılmaya çalışılırken, insanlıktan nasibini almamış şahsiyetsizlerin yağmacılığa yeltendiğini, battaniye fiyatlarını bir anda 5 katına çıkardıklarını okuyoruz, görüyoruz. Bunlar cezasız kalmamalı, peşleri bırakılmamalı!— Çağlar Söyüncü (@Syncaglar) February 6, 2023
Çağlar Söyüncü, depremzedelere gönderilecek öncelikli malzemelerin listesini de paylaşarak, Leicester bölgesinde yaşayan vatandaşlardan yardım talebinde bulundu.
February 7, 2023
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