Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 10:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye Güreş Federasyonu: 8 güreşçi kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Türkiye Güreş Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan güreşçilerden şu ana kadar 8'inin kurtarıldığını açıkladı.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Kahramanmaraş Belediyesi sporcularından enkaz altında kalan güreşçilerimiz için kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Şu ana kadar kurtarılan güreşçi sayımız 8'e ulaşmıştır." denildi.
Arama/kurtarma çalışmaları güreş ailemizin de büyük özverisi ve inancıyla devam etmektedir.— Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı (@TRguresFed) February 7, 2023
Güreş camiamız ve aziz milletimizin bilgisine sunarız.
Etiketler: Deprem
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