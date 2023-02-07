Federasyondan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Kahramanmaraş Belediyesi sporcularından enkaz altında kalan güreşçilerimiz için kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Şu ana kadar kurtarılan güreşçi sayımız 8'e ulaşmıştır." denildi.

Arama/kurtarma çalışmaları güreş ailemizin de büyük özverisi ve inancıyla devam etmektedir.



Güreş camiamız ve aziz milletimizin bilgisine sunarız. — Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı (@TRguresFed) February 7, 2023