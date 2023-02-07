Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 09:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
FIFA Başkanı Infantino'dan depremde hayatını kaybeden için taziye mesajı
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı.
Infantino yaptığı açıklamada, "Dünya futbol camiası adına, Türkiye ve Suriye’de meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve dostlarına en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yaralananların ve felaketzedelerin üzüntülerini paylaşıyor, onlar için dua ediyoruz. Bu zor zamanlarda iki ülke halklarıyla dayanışma içinde olduğumuzu ve kendilerine desteğimizi ifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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