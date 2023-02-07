Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, A takım yardımcı antrenörlerinden Ayhan Tenbeloğlu'nun Hatay'da yaşayan çok sayıda akrabasının Kahramanmaraş merkezli depremde yaşamını yitirdiği belirtildi.

"Ayhan Tenbeloğlu'nun yakınlarının depremde hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Başta Ayhan Tenbeloğlu olmak üzere, aile yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyor, hayatını kaybedenlere ise yüce Allah'tan rahmet diliyoruz."

"Çok sıkıntı bir gün yaşıyoruz. Kulüp olarak elimizden geleni yapacağız"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada çok üzgün oldukların ve kulüp olarak her şeyi yapacaklarını ifade etti.

"Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun. Sabah ilk iş kaleci antrenörümüz Cengiz hocayı aradık. Onların durumunu öğrendik. Yardımcılarımdan Ayhan hoca için çok üzgünüz. Ailesinden 15 kişi vefat etti. Keşke yakın yerlerde olsak ve yardım edebilsek. Sivas'ta yoğun bir kar yağışı var. Çok sıkıntı bir gün yaşıyoruz. Kulüp olarak elimizden geleni yapacağız."