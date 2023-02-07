Merkez üssü Kahramanmaraş olan, Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremlerin ardından depremzedeler için başlatılan yardım kampanyaları devam ediyor.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor deprem bölgesine kışlık giysi ve malzeme gönderdi.

"Kulübümüz, yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın faydalanması için; 2 bin adet kışlık polar, atkı, bere, 1 TIR battaniye ve 1 TIR elektrikli sobanın deprem bölgelerine ulaştırılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyonu sağlamıştır."

Kulübümüz, yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın faydalanması için; 2000 adet kışlık polar, atkı, bere, 1 tır battaniye ve 1 tır elektrikli sobanın deprem bölgelerine ulaştırılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyonu sağlamıştır. pic.twitter.com/Pc7Kk9ouXx — Yukatel Kayserispor (@KayserisporFK) February 6, 2023

Ayrıca yetkililerden alınan bilgiye göre Kayseri'de de hissedilen deprem sonrası kulüp tesislerinde ve RHG Enertürk Enerji Stadyumunda da bir hasar oluşmadı.