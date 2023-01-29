Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.

Ligdeki son 2 maçını deplasmanda oynayan ve 6 puan toplayan Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı yenerek zirve takibine yara almadan devam etmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya liderin 4 puan gerisinde 41 puanla 2. sırada giriyor.

Selçuk İnan’ın teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından 6 lig, 1 Türkiye Kupası maçına çıkan Kasımpaşa, bu karşılaşmaların tamamını İstanbul’da oynadı.

7 mücadelede yalnızca iç sahada Alanyaspor’u yenen ve Fatih Karagümrük’le de berabere kalan lacivert-beyazlılar, kalan 5 maçta ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

19 lig maçında 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgi alan Kasımpaşa, 19 puanla düşme hattının 1 puan üzerinde 14. sırada yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Fenerbahçe deplasmanda 6-0 kazanmıştı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Karşılaşmadaki ilk etkili atak konuk ekipten geldi. 8. dakikada sol çaprazdan içeri giren Chouiar'ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Fall'ın sert vuruşunda top uzak köşeden auta çıktı.

20. dakikada sol kenarda kazanılan serbest vuruşu kullanan İrfan Can Kahveci'nin, ceza sahası içine gönderdiği topa arka direkte Valencia kafayla vurdu. Topu kaleci kontrol etti.

21. dakikada orta sahadan topu kapan Arda Güler'in defansın arkasına gönderdiği topa koşan Valencia'nın sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak yakın köşeden auta gitti.

GOL - 24. dakikada konut Kasımpaşa, maçtaki ilk golü kaydetti. Sol kenardan kullanılan taç atışında topu alan Eysseric, ceza sahası içine paralel gönderdi. Bu topa arka direkte bekleyen Fall, sağ ayağıyla şutunu çekerek topu ağlara gönderdi. 0-1

PENALTI - 33. dakikada orta sahada top süren Batshuayi'den aldığı pası iyi değerlendirip ceza sahası içine kat eden Valencia, penaltı noktası üzerinde savunmayı çalımlarken düşürüldü. Hakem penaltı kararı verdi.

PENALTI TEKRARLANDI - 35. dakikada penaltı atışını kullanan Valencia'nın çektiği şutta top direkten döndü ancak hakem, kalecinin çizgiyi ihlal ettiğini belirterek penaltı vuruşunu iptal etti.

GOL - 37. dakikada tekrar topun başına geçen Valencia, bu kez kaleciyi terse yatırarak meşin yuvarlağı sol üstten ağlara gönderdi. 1-1

GOL - 39. dakikada Fenerbahçe öne geçtiği golü buldu. Sol kenarda kullanılan taç atışıyla hızlı atağa geçen sarı-lacivertlilerde Arda Güler, ceza sahası yayı önünde topu sağ çaprazdaki Ferdi Kadıoğlu'na gönderdi. Bu oyuncunun içeriye gönderdiği topa Valencia sağ ayağıyla gelişine vurarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1

45+4. dakikada sağ çaprazdan Valencia topu ceza sahası önünde bekleyen Arda Güler'e gönderdi. Bu oyuncunun soluna çekerek vurduğu şutta top auta yöneldi.

Mücadelenin ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Ülker

Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Samet Çiçek.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Lincoln, Arao, Zajc, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Valencia, Batshuayi.

Kasımpaşa: Erdem Çetinkaya, Donk, Graovac, Tirpan, Yasin Özcan, Hajradinovic, Eysseric, Mounir, Fall, Ahmet Engin, Bahoken.

Goller: Dk. 24 Fall (Kasımpaşa), Valencia Dk. 37 (Penaltıdan), Dk. 39 (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 10 Donk, Dk. 26 Tırpan (Kasımpaşa), Dk. 45 Arda Güler (Fenerbahçe)