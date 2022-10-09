Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar 18:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Fenerbahçe'nin rakibi Fatih Karagümrük
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında bugün VavaCars Fatih Karagümrük takımını konuk edecek.
Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Ligin 8. haftasında derbide Beşiktaş ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, sahasındaki VavaCars Fatih Karagümrük maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.
Fenerbahçe ise çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgiyle 14 puan topladı ve 7. sırada yer aldı.
Sezona İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo yönetiminde giren VavaCars Fatih Karagümrük, geride kalan 7 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.
Üçer beraberlik ve yenilgi yaşayan Fatih Karagümrük, topladığı 6 puanla haftaya 14. sırada girdi.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Etiketler: Fatih Karagümrük Fenerbahçe Süper Lig
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