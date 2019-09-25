Fenerbahçe’de derbi maçta gözler Max Kruse - Vedat Muriç ikilisinde olacak.

Sarı lacivertlilerin topladığı 10 puanda en büyük katkıyı bu iki futbolcu verdi.

Max Kruse bu dönemde 5 asist yaparken, Vedat Muriç de 3 gol 1 asistle yıldızlaştı.

Bu iki oyuncunun sahadaki uyumu, geride kalan 5 hafta sonunda Fenerbahçe’nin en güçlü yanı olarak öne çıktı.

MKE Ankaragücü maçında 4 pozisyonda başrolü oynayan Max Kruse- Vedat Muriç ikilisi, 2-1 kazanılan karşılaşmada atılan gollerde büyük pay sahibiydi.

Kruse-Muriç ikilisi Aytemiz Alanyaspor maçında 2, Trabzonspor maçında 3, Medipol Başakşehir maçında 2, Gazişehir maçında da 3 atağı birlikte olgunlaştırdı.

Bu iki oyuncu ayrıca, 5 maçta 9’ar kezle ceza sahasında en fazla topla buluşan isimler oldu.

Ligde topa sahip olma yüzdesi en yüksek takım

Gazişehir Gaziantep maçında yüzde 76’yla topa hükmeden sarı lacivertliler; Medipol Başakşehir maçında yüzde 61, Trabzonspor maçında yüzde 68, MKE Ankaragücü maçında da yüzde 67 oranını yakaladı.

Fenerbahçe deplasmanda 3-1 kaybettiği Aytemiz Alanyaspor maçında bile yüzde 70’lik topa sahip olma oranıyla rakibine büyük üstünlük kurdu.

Kaynak: TRT Spor