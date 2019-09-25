Spor
Andy Murray 9 ay sonra ilk ATP Tur galibiyetini aldı25 Eylül 2019 Çarşamba 10:07 - Son Güncelleme 25 Eylül 2019 Çarşamba 10:12
Ocak ayındaki kalça ameliyatından sonra eski formunu yakalayamayan İskoç raket Andy Murray, Zhuhahi Şampiyonası ilk turunda rakibini 2-1 ile geçti.
Tenisin talihsiz isimlerinden eski dünya bir numarası Andy Murray, 9 ay sonra ilk ATP Tour galibiyetini aldı.
3 Grand Slam Şampiyonluğu bulunan Murray, Ocak ayında kalçasından geçirdiği operasyonun ardından zor günler yaşıyordu.
İskoç Raket, Çin'de düzenlenen Zhuhahi Turnuvası'nda eski günlerine döneceğinin sinyallerini verdi.
Murray, ilk tur mücadelesinde dünya 69 numarası Tennys Sandragen ile korta çıktı.
2 saat 40 dakika süren mücadelede Murray rakibine karşı toplamda 2-1'lik üstünlük sağladı ve bir üst tura adını yazdırdı.
Kaynak: TRT Spor
Etiketler: Zhuhahi Şampiyonası tenis ATP Andy Murray