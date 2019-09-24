Kupada günün sonuçları24 Eylül 2019 Salı 23:00 - Son Güncelleme 25 Eylül 2019 Çarşamba 08:15
Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün 14 karşılaşma oynandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanan 14 karşılaşmanın sonuçları şu şekilde:
Yeni Çorumspor-Kasımpaşa: 0-1
Payasspor-Boluspor: 1-1 (4-2 Penaltılarla)
Mardin Büyükşehir Başakspor-Altay: 0-0 (0-2 Uzatmalarda)
Somaspor-Keçiörengücü: 1-2
Edirnespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1 (3-4 Uzatmalarda)
Karacabey Belediyespor-Ümraniyespor: 2-0
Esenler Erokspor-Uşakspor: 1-0
1877 Alemdağspor-Sancaktepe: 0-3
Muğlaspor-Bursaspor: 1-3
Balıkesirspor-Vanspor: 0-1
Adanaspor-Fethiyespor: 1-1 (3-1 Uzatmalarda)
Osmanlıspor-İçel İdmanyurdu: 1-1 (4-5 Penaltılarla)
Amed Sportif Faaliyetler-Ağrı 1970: 4-1
Kocaelispor-Sivas Belediyespor: 0-1
Kupada 3. tur, 25 ve 26 Eylül Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.
Kaynak: AA