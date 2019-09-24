Spor

UEFA Uluslar Ligi'nde format değişti, Türkiye B Ligi'nde kaldı

24 Eylül 2019 Salı 23:45 - Son Güncelleme 25 Eylül 2019 Çarşamba 08:08

UEFA, milli takımların mücadele ettiği Uluslar Ligi'nin formatını 2020-2021 sezonundan itibaren değiştirdi. Daha önce C Ligi'ne düşen A Milli Futbol Takımı, format değişikliğiyle yine B Ligi'nde mücadele edecek.