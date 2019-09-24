Ünal hocanın istifa ettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyleyen Ağaoğlu, "Bu kaptanla ve mürettebatla yolumuza devam edeceğiz” dedi.

61saat'e konuşan Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Başkanlığının kendisine teklif edildiğini ancak bu görevi kabul etmediğini belirtti.

Demir Grup Sivasspor maçının ardından teknik direktör Ünal Karaman'ın görevi bıraktığı söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Ağaoğlu, "Böyle birşeyi nereden çıkarıyorlar bilmiyorum. İddialar gerçek dışı. Gemi limandan kalktı, birtakım sıkıntılar olur, ama biz bu kaptanla ve mürettebatla yola devam edeceğiz.” dedi.

Alınan sonuçların hoş olmadığını da söyleyen Başkan Ahmet Ağaoğlu; "Olaya yüzeysel bakmamak gerekiyor. 4 tane çok önemli futbolcuyu bir hafta içerisinde sakatlıktan dolayı kaybettik. bunların da göz ardı edilmemesi gerekiyor ifadelerini kullandı.

Taraftarlardan destek isteyen Trabzonspor kulübü başkanı, zamana ihtiyaç duyduklarının altını çizdi.

''40 yıl düşünsem aklıma gelmez''

''Böylesine büyük yapılar bu riskin altına girer mi? Kim hangi düşünceyle yapar yaptırır. Dervişin fikri neyse zikri de odur. 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. Bu tür durumları ispat etmek gerekir. Trabzonspor’a elden ne para girer ne de çıkar, mümkün değil. Yapı ortada önce o yapıyı iyi okumak lazım. Toplumda algı oluşturmaya yönelik dedikodular.''

"Daniel’in bir sakatlığı var ve dönebilir"

''Sturridge’nin Beşiktaş maçında oynama durumunun olduğunu ifade eden Ağaoğlu “Daniel’in bir sakatlığı var ve dönebilir. Fernandes’in Beşiktaş maçında oynayacağını sanmıyorum. Antrenman eksiği var.''

''Sosa ve Novak ile sözleşme uzatmak için görüşmelerimiz başladı''

''İki oyuncunun da devam etme yönünde düşüncesi var. Pereira ile ilgili ise herhangi bir gelişme yok. Bu görüşmeler 1-2 ay içerisinde netleşecektir.''

''Kötü futbol eleştirilebilir''

''Sabaha kadar uyumadım, sorumluluğu üzerimde hisseden birisi olarak 2-3 gece de uyuyamayacağım herhalde. Kötü futbol eleştirilebilir, hakaret düzeyine varan gerçekle alakası olamayan istifaymış bunlar o zaman farklı hedefi olan haberler. Umurumda değil. Camialar ne kadar büyükse sıkıntılı tribünde türbülanslar o kadar büyük oluyor.”

''Teklif edildi kabul etmedim''

''Teklif edildi kabul etmedim. Benim 10 gram zamanım daha varsa kendi kulübüme veririm. Öyle bir birliğe zaman ayıracak durumda değilim. Haftanın 4 günü Trabzon'da 1-2 günü evde yattım yatmadım. Bütün sorumluluğun sorumluğun başkanda olduğu bir sürecin içindeyiz, 860 milyondan sorumlusun. Bu kadar açık bir düzenden bahsediyoruz.''

Kaynak: TRT Spor