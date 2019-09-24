Çalımbay, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde dün iç sahada Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederek 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Ligin 6. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacaklarını dile getiren Çalımbay, "Aytemiz Alanyaspor çıkışta olan bir takım. Geçen sezon da başarılıydılar. Çok zor bir maç oynayacağız, bunun farkındayız." dedi.

Çalımbay, takımdaki sakat futbolcular arasına Emre Kılınç'ın da katıldığını aktararak, "Yapacak bir şey yok. Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü ile çok önemli iki maçımız var. Bunları iyi bir şekilde bitirmeyi hedefliyoruz. Milli maç arası bizim için çok önemli. O arayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Sakat arkadaşlarımız da gelince inşallah daha iyi olacağız." diye konuştu.

"VAR sistemini kullanırsak çok faydalı"

Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili değerlendirmede bulunan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Dünkü maçta bize göre Fernando'ya yapılan faul. O faul verilmiyor ve dönüyor dolaşıyor bize penaltı oluyor. Bu bir hata. Göreceksiniz ve faulü vereceksiniz. Trabzonspor penaltıyı gole çevirseydi belki de maçı mağlup bitirecektik. Hakem arkadaşımızın o faulü görmemesi veya gidip bakmaması iyi bir şey değil ama bu oluyor. Aynı şey Çaykur Rizespor maçında da oldu. VAR sistemini kullanırsak çok faydalı, kullanamazsak hep tartışılıp gidecek. VAR sisteminin doğru kullanıldığını zannetmiyorum."

Çalımbay, Trabzonspor maçına gelerek takımlarını destekleyen taraftarlara da teşekkür ederek, "Taraftarımız maçı kazanmamızda en büyük etken oldu. Keşke her maçımız böyle kalabalık olsa. O zaman futbolcu arkadaşlarımız da bambaşka oynarlar. Onun için taraftar her zaman büyük bir güçtür." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA