UEFA İcra Kurulu, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da yaptığı toplantıda, 2021, 2022 ve 2023'teki Şampiyonlar Ligi finalleri ve 2021'deki Avrupa Ligi finalinin oynanacağı yerler hakkında fikir birliğine vardı.

Şampiyonlar Ligi finalinin, 2021'de Rusya'nın Petersburg şehrinde bulunan St. Petersburg Stadı'nda (Gazprom Arena), 2022'de Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da, 2023'te ise İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Wembley Stadı'nda oynanacağı belirtildi.

Şampiyonlar Ligi'nin bu sezonki finali, 30 Mayıs 2020'de İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

2021 UEFA Avrupa Ligi finalinin ise İspanya'nın Sevilla kentinde bulunan Ramon Sánchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanacağı duyuruldu.

Öte yandan 2021 Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs 2021'de, 2021 Avrupa Ligi finali ise 27 Mayıs 2021'de oynanacak.

Kaynak: AA