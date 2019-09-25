FIFA Yılın Oyuncusu ödülünü kazanan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ile arasındaki rekabeti değerlendirdi.

FIFA'nın resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Messi, Portekizli futbolcu ile aralarında sorun olmadığını belirtti.

Arjantinli yıldız, ''Ronaldo ile rekabetimiz futboldan öte değil. İkimiz de takımımız için en iyisini yapmak istiyoruz ve kaybetmeyi sevmiyoruz'' dedi.

Kaynak: TRT Spor