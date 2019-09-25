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Messi: Ronaldo ile aramızda sorun yok25 Eylül 2019 Çarşamba 10:21 - Son Güncelleme 25 Eylül 2019 Çarşamba 10:27
Messi, Ronaldo ile aralarında herhangi bir problem olmadığını söyledi. Portekizli yıldızla rekabetlerinin futboldan öte olmadığını belirten Arjantinli oyuncu, ''İkimiz de kaybetmeyi sevmiyoruz" dedi.
FIFA Yılın Oyuncusu ödülünü kazanan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ile arasındaki rekabeti değerlendirdi.
FIFA'nın resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Messi, Portekizli futbolcu ile aralarında sorun olmadığını belirtti.
Arjantinli yıldız, ''Ronaldo ile rekabetimiz futboldan öte değil. İkimiz de takımımız için en iyisini yapmak istiyoruz ve kaybetmeyi sevmiyoruz'' dedi.
Kaynak: TRT Spor
Etiketler: Lionel Messi FIFA yılın oyuncusu Cristiano Ronaldo