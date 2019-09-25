35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde Basketbol Süper Lig şampiyonu Anadolu Efes ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor.

Gaziantep Karataş Şahinbey Spor Salonu’nda 26 Eylül Perşembe günü saat 19.00’da başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

İlki 1985’te yapılan ve her yıl sezon öncesinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası, statü olarak lig ve Türkiye Kupası’nın son şampiyonlarını karşı karşıya getiriyor.

Kaynak: TRT Spor