Spor
35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası TRT Spor'da25 Eylül 2019 Çarşamba 10:26 - Son Güncelleme 25 Eylül 2019 Çarşamba 10:47
35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 26 Eylül Perşembe günü Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Dev karşılaşma TRT Spor'dan saat 19:00'da canlı olarak ekranlara gelecek.
35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde Basketbol Süper Lig şampiyonu Anadolu Efes ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor.
Gaziantep Karataş Şahinbey Spor Salonu’nda 26 Eylül Perşembe günü saat 19.00’da başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
İlki 1985’te yapılan ve her yıl sezon öncesinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası, statü olarak lig ve Türkiye Kupası’nın son şampiyonlarını karşı karşıya getiriyor.
Kaynak: TRT Spor