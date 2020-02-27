Fenerbahçe’yi, Vedat Muriç ayakta tutuyor. Kosovalı santrafor, attığı gollerin yanı sıra hırslı görüntüsüyle de camianın gönlünü kazandı.

Ligde geride kalan 23 hafta sonunda Fenerbahçe’nin başarısının Vedat Muriç’e bağlı olduğu anlaşıldı.

Vedat, ligde 12 golle sarı lacivertli ekibin en skorer oyuncusu olurken Kosovalı oyuncunun rakip fileleri havalandırdığı 10 karşılaşmada da Fenerbahçe’nin galip gelmesi dikkat çekti.

Sarı lacivertlilerin yenildiği 7 maçta ise Vedat Muriç skor üretemedi. Bir başka ifadeyle Muriç’in gol atamadığı 7 maçı da Fenerbahçe kaybetti.

26 yaşındaki futbolcunun sakatlığından dolayı forma giymediği tek maç olan BTC Türk Yeni Malatyaspor deplasmanından da Fenerbahçe golsüz beraberlikle dönmüştü.

Bu istatistik sarı lacivertlilerin başarısının Kosovalı oyuncunun gollerine bağlı olduğunu gözler önüne serdi.