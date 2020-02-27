Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Fraport-Tav Antalyaspor maçının 11'inde önemli değişiklikler yapacak.

Garry Rodrigues ve Emre Belözoğlu sakatlığı, Isla sarı, Deniz Türüç ise kırmızı kart cezası nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek.

Jailson yedeğe

Ersun Yanal, stoperdeki hatalarıyla takımın puan kayıplarında önemli pay sahibi olan Jailson’u yedeğe çekecek.

Serdar’ın yanında yeni transfer Falette’in yer alması bekleniyor. Isla’nın yerine ise sağ bekte Dirar görev yapacak. Kart cezası biten Gustavo’nun yanında ise Tolga Ciğerci’nin forma şansı yüksek.

Fenerbahçe'de bir büyük sürpriz de forvet arkasında yaşanabilir.

Mehmet Ekici-Ferdi Kadıoğlu 11'e

Derbinin son dakikalarında oyuna girerek takıma heyecan getiren Mehmet Ekici’ye 11 yolu gözüktü.

Bu durumda Max Kruse’nin sol kanata geçebileceği öğrenildi.

Ayrıca Ferdi Kadıoğlu’nun da Fraport-Tav Antalyaspor maçında sağ kanatta görev yapabileceği gelen haberler arasında.