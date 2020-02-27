Son haftalarda takımın stoperde değişmez oyuncusu olan Arjantinli futbolcu Gaston Campi, Beşiktaş maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmesi nedeniyle Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Beşiktaş maçı sonrası kasıklarında ağrı hisseden Joao Pereira da antrenmanlara katılamazken Da Costa da dünkü çalışmaya çıkmadı.

Pereira'nın durumunun değerlendirildiği, Çaykur Rizespor maçında forma giymesinin zor olduğu, Da Costa'nın ise sakatlığının ciddi görülmediği belirtildi.

Bir diğer stoper oyuncusu Majid Hosseini de kasıklarındaki ağrıdan dolayı son haftalarda takımdan ayrı olarak doktor kontrolünde çalışıyor.

Devre arasında takıma katılan ancak şu ana kadar bir lig maçında forma giyemeyen Brezilyalı stoper Mesias ise antrenman sonrasında özel olarak çalışarak fiziksel eksiklerini gideriyor.

Ligin ilk yarısında takımın savunmadaki değişmez isimlerinden olan Hüseyin Türkmen ise son haftalarda yedek kulübesinde yer alıyor.

Karadeniz ekibinde savunmanın yanı sıra forvetteki etkili oyuncu Nwakaeme'nin de sakatlığı konusunda belirsizlik sürüyor. Demir Grup Sivasspor maçında arka adalesindeki sakatlığı nedeniyle oyundan alınan, Beşiktaş maçında ise forma giyemeyen Nwakaeme, henüz takımla çalışmalara başlayamadı.