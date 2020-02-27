Kadın basketolcular 20 Şubat'ta Kuzey Dakota'nın Grand Forks şehrinde sabah antrenmanında çektikleri video 6 günde 4,1 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

Jackrabbitli kadın basketbolcular, gelenek haline getirdikleri yarı saha atışlarını anterman sonrası yaparak kayıt altına aldı.

14 metreden yaptıkları altı atış sonrası, kadın basketbolcular üst üste 5 atışta da başarılı oldu.