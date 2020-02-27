Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Kadın basketbolcular yarı sahadan 5'te 5 yaptı
[Fotoğraf: Reuters]
ABD'de, Jackrabbit lakaplı Güney Dakota Eyalet Kadın Basketbol Takımı, yarı sahadan üst üste 5 isabetli atış yapması sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Kadın basketolcular 20 Şubat'ta Kuzey Dakota'nın Grand Forks şehrinde sabah antrenmanında çektikleri video 6 günde 4,1 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.
Jackrabbitli kadın basketbolcular, gelenek haline getirdikleri yarı saha atışlarını anterman sonrası yaparak kayıt altına aldı.
14 metreden yaptıkları altı atış sonrası, kadın basketbolcular üst üste 5 atışta da başarılı oldu.
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