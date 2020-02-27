Çin'den yayılan ve tüm dünyayı korkutan yeni tip koronavirüsü, önemli spor organizasyonlarını da tehdit ediyor. Çin Ligi süresiz olarak ertelendi. Virüsün görüldüğü İtalya'da birçok maç ya oynanmıyor ya da seyircisiz oynanacak.

Tokyo Olimpiyatları ve hatta EURO 2020 bile tehlikede. Tarihin tozlu sayfalarını karıştırdığımızda yıllar önce buna benzer bir başka durumun daha hem insan sağlığını hem de spor organizasyonlarını tehdit ettiğini görüyoruz. Hem de hikayenin baş rolünde iki de Türk futbolcu var...

Çin'e transfer olan Türk futbolcular

2000'li yılların başında Çin'de görülen SARS hastalığının sebebi de bir tür koronavirüstü. Yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan hastalık, Çin'de hızla yayılırken o sırada bir Çin kulübünün yetkileri de Türkiye'deydi.

Changchun şehrinin Yatai takımı, Akçaabat Sebatspor forması giyen Semavi Uzun'u ve Gençlerbirliği'nde oynayan İdris Gümüşdere'yi transfer etmek istiyordu.

Bir Akçaabat Sebatspor-Çaykur Rizespor maçı sonrası transfer teklifi yaptıkları Semavi, büyük ihtimalle bir daha hiçbir sözleşmesinde göremeyeceği bol sıfırlar nedeniyle 'Evet' dedi Çinlilere.

Transferini öğrenen basın mensuplarına yaptığı açıklama ise hala hafızalarda: "Ya Çeng-Çung mu Çung Çeng mi öyle bir şey işte. Hepsinin adı da öyle başlamıyor mu zaten? İşte oraya gidiyoruz."

Ancak orada işler hiç de hayal ettikleri gibi gitmedi...

Ailelerini de götürdüler

Çin'de yalnızlık çekmek istemeyen futbolcular ailelerini de yanlarında götürmüştü. Semavi Uzun annesi Sevim Hanım, İdris Gümüşdere ise kayınvalidesi Zuhal Hanım, eşi Fulya Hanım ve o zaman 3 yaşında olan oğlu Efe ile gitmişti Çin'e.

Pekin'e indiklerinde ortalık ana baba günüydü. Henüz SARS'ın sarsıcı etkisi yaşanmıyordu ülkede. Ancak kısa sürede hastalık yayılmaya ve insanlar günler içerisinde hayatını kaybetmeye başlayınca onlar için de korkulu günler başlamış oldu.

SARS ile karşılaştılar

SARS'a neden olan koronavirüs nedeniyle önce ligler süresiz ertelendi. Ardından aralarında Uzun ve Gümüşdere ailelerinin de olduğu bir grup sağlıklı insan kaldıkları otelde karantinaya alındı. Tam 15 gün boyunca otelden dışarıya adım dahi atamadan büyük bir tedirginlik içerisinde hayatlarını yaşamaya çalıştılar.

Otelden dışarıya adımlarını atamadılar

O dönem yaşadıklarını anlatan İdris Gümüşdere şunları söylüyordu: "Efe adlı 3 yaşındaki oğlum ve eşim Fulya, iki hafta boyunca hiç otelden dışarıya adımımızı atmadık. Çocuk olunca daha da tedirgin olduk. Çocuğu hiç çıkartmamaya bakıyorduk.

Pekin'de 2 ay önce ailemiz geldiğinde ana baba günüydü hav limanı, bugün döndüğümüzde her yer bomboştu. Tahminim, Çin bu olayı tam açıklamak istemiyor ama çok ciddi bir vaka bu." Semavi Uzun ise "Çektiğimizi bir biz biliriz bir de Allah bilir. Ailemizi getirdiğimiz için pişman olduk. Keşke onları getirmeseydik..." demişti.

Federasyon devreye girdi, sağlıklı şekilde Türkiye'ye geldiler

Neyse ki sonunda, iki haftanın ardından Türkiye'ye döndüler. Bu sürede değil futbol oynamak sokağa bile adım atamadılar ama sağlıklı bir şekilde Türkiye'ye geldiler. Federasyonun devreye girmesi ile FIFA olaya el koydu ve oyuncuların sözleşmeleri feshedildi.

Bu olayın ardından İdris Gümüşdere, Kocaelispor'a; Semavi Uzun ise eski takımı Akçabaat Sebatspor'a transfer olarak futbol hayatlarını sürdürdüler. İkili bir daha hiç Çin'e gitmedi.