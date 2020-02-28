Mücadelenin ilk yarısında, Beşiktaş, Alanyaspor karşısında daha net fırsatlar bulan taraf oldu. Alanyaspor ise daha kontrollü bir oyun ortaya koydu.

Dakika 37'yi gösterdiğinde ise Beşiktaş ceza sahasına yapılan ortaya kafa vuran Fernandes, Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Şilili golcü ligde 7. golünü attı.

İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle geçildi.

İkinci yarıya da etkili başlayan Beşiktaş, 70. dakikada Burak Yılmaz'ın kafa golüyle eşitliği sağladı. 1-1

Beraberlik golünün ardından baskısını artıran siyah beyazlı ekip 87. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltı atışı gole çevirmesiyle 2-1 öne geçti. Golcü oyuncu ligde 10'uncu golünü kaydetti.

Mücadele Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu galibiyetin ardından Beşiktaş puanını 40'a çıkardı. Aytemiz Alanyaspor ise 39 puanda kaldı.

Ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan ilk maçı Beşiktaş 2-0 kazanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

13. dakikada sol kanattan gelişen atakta kısa pasla topla buluşan Jeremain Lens ceza sahası içine girip şutunu gönderdi, top yandan dışarı çıktı.

KALECİ MARAFONA KURTARDI 17. dakikada sol kanatta aldığı kısa pasla ceza sahası içine topla giren Georges-Kevin N'Koudou altıpasın hemen solundan kaleye şutunu gönderdi. Kaleci Marafona bu topu tokatladı ve araya giren savunma oyuncuları topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

BURAK YILMAZ KAÇIRDI 24. dakikada orta alandan gelişen atakta Tyler Boyd'un kısa pasıyla topla buluşan Burak Yılmaz ceza yayı içinden kaleye şutunu gönderdi, top kaleci Marafona'nın müdahalesiyle tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldı.

GOL-ALANYASPOR ÖNE GEÇTİ 37. dakikada sağ kanatta kısa pasla topla buluşan Onur Bulut ceza sahası içine ortasını yaptı. Arka direkte bu topa hareketlenen Junior Fernandes kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluştu. 1-0

39. dakikada Boyd'un pasıyla ceza sahasında kaleci Marafona ile karşı karşıya kalan Gökhan Gönül'ün şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

43. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla ilerleyen Atiba Hutchinson kaleye sert bir şut gönderdi, top kalenin yanından dışarı çıktı.

ALANYASPOR FIRSAT TEPTİ 45+1. dakikada Welinton sağ kanatta son çizgiye inip içeri ortaladı fakat Bakasetas yakın mesafeden gol vuruşunu yapamadı.

Mücadelenin ilk yarısını Alanyaspor 1-0 önde kapattı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

49. dakikada Efecan Karaca'nın sağ kanattan pasında ceza sahasında topla buluşan Cisse'nin şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

TOP DİREKTEN DÖNDÜ 51. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Gökhan Gönül'ün kısa pasıyla topla buluşan Atiba Hutchinson ceza sahası yayı içinden kaleye şutunu gönderdi, top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.

BEŞİKTAŞ KAÇIRDI 53. dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Caner Erkin ceza sahası içine ortasını yaptı, topu savunma oyuncuları ön direkte tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

54. dakikada sol kanattan korner sonrası devam eden pozisyonda Atiba Hutchinson'ın kısa pasıyla topla buluşan Mohamed Elneny penaltı noktasının hemen gerisinden kaleye şutunu gönderdi. Savunma oyuncularından seken top Domagoj Vida'nın önünde kaldı. Altıpasın içinden Domagoj Vida kaleye şutunu gönderdi, top kalenin yanından dışarı çıktı.

57. dakikada Junior Fernandes'in ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda, kaleci Karius topu iki hamlede kontrol etti.

TERS VURUŞU KARIUS ÖNLEDİ 61. dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Onur Bulut ceza sahası içine ortasını yaptı. Bu topa hareketlenen Junior Fernandes vuruşunu yaptı. Victor Ruiz'e çarpan bu top kaleye yöneldi ancak kaleci Loris Karius bu topu uzanarak kontrol etti.

GOL-BURAK YILMAZ ATTI SKOR EŞİTLENDİ 70. dakikada aağ kanattan gelişen atakta Tyler Boyd'un kısa pasıyla topla buluşan Mohamed Elneny ceza sahası içine girip çizgi üzerinden ortasını yaptı. Bu topa hareketlenen Burak Yılmaz altıpas içinden kafa vuruşunu yapı ve top ağlarla buluştu. 1-1

73. dakikada ceza sahası yayı içinde kısa pasla topla buluşan Georges-Kevin N'Koudou kaleye şutunu gönderdi, top kaleci Marafona'nın kontrolünde kaldı.

İKİNCİ GOL İPTAL EDİLDİ 80. dakikada sağ kanattan gelişen atakta uzun pasla topla buluşan Burak Yılmaz ofsaytta kaldı. Pozisyon sonrasında filelerle buluşan top gol değeri kazanmadı.

PENALTI 85. dakikada Alanyaspor ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Burak Yılmaz topu önünde buldu ve sol ayağıyla bekletmeden vuruşunu yaptı. Topun Caulker'a çarpması sonucu hakem Halis Özkahya penaltı noktasını işaret etti.

GOL-BURAK YILMAZ YİNE ATTI 87. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Burak Yılmaz kaleye şutunu gönderdi. Kaleci Marafona bu köşeyi doğru tahmin ediyor ancak bu top müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 1-2

Karşılaşmayı Beşiktaş 2-1 kazandı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakem: Halis Özkahya, Mehmet Metin, Samet Çavuş

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Onur, Ceyhun (Dk. 64 Salih Uçan), Siopis, Fernandes (Dk. 76 Mustafa Pektemek), Bakasetas (Dk. 88 Bammou), Efecan, Cisse

Beşiktaş: Karius, Caner, Ruiz, Vida, Gökhan, Elneny, Atiba, Lens (Dk. 62 Kevin-Prince Boateng), Boyd (Dk. 78 Diaby), N'Koudou (Dk. 89 Güven Yalçın), Burak Yılmaz.

Gol: Dk. 37 Fernandes (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 70 ve 87 (Penaltı) Burak Yılmaz (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 42 Manolis Siopis (Aytemiz Alanyaspor)

Alanyaspor ve Beşiktaş'tan Mehmetçiğe destek

İki takım sosyal medya hesaplarından bu görsellerle 11'lerini duyurdu.

Aytemiz Alanyaspor, "Beşiktaş karşısında takımımız #ALYvBJK | #HaydiAlanya", Beşiktaş ise "İlk 11'imiz ve tüm camiamızla #MehmetçiğinYanındayız" ifadelerini kullanarak paylaşımda bulundu.