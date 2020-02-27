Fenerbahçe Beko, play-off hedefi için büyük önem taşıyan maçta Valencia'ya konuk olacak.

Son 2 maçında sahasında Maccabi Tel Aviv ve Real Madrid'e kaybeden temsilcimiz, 11 galibiyet, 14 mağlubiyete sahip.

İlk 8'e girerek play-off'a kalmak isteyen sarı-lacivertliler, ligde zirveye oynayan takımlara karşı sıkıntı yaşıyor.

Obradovic'in ekibi, ilk 8'de yer alan takımlara karşı çıktığı 11 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

Bu sezon boyalı alanda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe Beko, üç sayı çizgisinin gerisinden ise başarılı bir performans gösteriyor.

Yüzde 39,93'lük üçlük yüzdesi yakalayan sarı-lacivertliler, bu alanda Anadolu Efes'in ardından ikinci sırada yer alıyor.

Ev sahibi Valencia ise beklentilerin üzerinde bir performans gösteriyor. 12 galibiyeti bulunan İspanyol ekibi, haftaya 7. sırada girdi.

Valencia'nın kadrosunda geçen sezon Anadolu Efes forması giyen Brock Motum ve Bahçeşehir Koleji'nde oynayan Quino Colom da yer alıyor.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Valencia uzatma periyodu sonunda 100-98 kazanmıştı.

La Fonteta'da oynanacak Valencia-Fenerbahçe Beko maçı, saat 23.00'te başlayacak.