Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında Rennes takımını konuk etti. Müsabakayı Sırbistan Futbol Federasyonundan Novak Simovic yönetti.

Fenerbahçe'nin gollerini 42. dakikada Enner Valencia, 82. dakikada Miha Zajc ile 88. dakikada Emre Mor filerle buluşturdu.

Rennes'in gollerini 5. ve 30. dakikalarda Amine Gouiri ile 16. dakikalarda Martin Terrier kaydetti.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, gruptaki yenilmezliğini sürdürerek 11 puanla liderliğini devam ettirdi.

İki takım arasında Fransa'da oynanan müsabaka 2-2 eşitlikle sona ermişti.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 5. dakikada Rennes öne geçti. Orta sahada presle topu kapan konuk ekipte Truffert, sol çizgide meşin yuvarlakla buluştu. Bu oyuncunun driplingle katederek içeriye paralel gönderdiği topa sol çaprazda bekleyen Gouiri dokundu ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

10. dakikada konuk ekipten Majer'in uzaktan şutla attığı gol, VAR'da incelendi. Hakem, golü iptal ederek ofsayt kararı verdi.

13. dakikada Fenerbahçe, ilk ciddi pozisyonunu geliştirdi. Orta sahadan aldığı topu süren İrfan Can Kahveci, yay üzerinden şutunu çekti. Meşin yuvarlak, az farkla auta çıktı.

15. dakikada sağ çizgiden Valencia içeri ortaladı. Ceza sahasında iyi yükselen Pedro'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

GOL - 16. dakikada Rennes farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası sağından Gouiri'nin pasında top, penaltı noktası civarında bekleyen Terrier'in önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda, top ağlarla bir kez daha buluştu. 0-2

20. dakikada kaleci Mandanda'nın sektirdiği top, sol çaprazda bekleyen Lincoln Henrique'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun kontrol ederek içeri gönderdiği topa Valencia topukla vurdu. Meşin yuvarlak defanstan döndü.

[Fotoğraf: AA]

25. dakikada sağdan paslaşılarak kullanılan kornerde topu alan Osayi-Samuel, ceza sahası içine yöneldi. Rakiplerini çalımlarla geçen bu oyuncunun sol ayağıyla şutunda, top üstten az farkla auta çıktı.

GOL - 30. dakikada konuk ekip, skoru 3-0'a getirdi. Sağ çizgide topla buluşan Bourigeaud, meşin yuvarlağı cezası sahası içinde bekleyen Gouiri'ye çıkardı. Bu oyuncunun sağ ayağıyla vuruşunda, top bir kez daha ağlara gitti.

GOL - 42. dakikada Fenerbahçe, duran toptan bulduğu golle farkı 2'ye indirdi. Ceza sahası dışından sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu İrfan Can Kahveci kullandı. Bu oyuncunun içeriye gönderdiği topa iyi yükselen Valencia kafayı vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3

45+2. dakikada Pedro'nun pasında Crespo, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun şutunda top, defansa çarparak kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekip Rennes'in 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

[Fotoğraf: Reuters]

Stat: Ülker.

Hakemler: Novak Simovic, Nikola Djorovic, Milos Simovic (Sırbistan).

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Szalai, Osayi-Samuel, Arao, Crespo, Lincoln Henrique, İrfan Can Kahveci, Valencia, Pedro.

Rennes: Mandanda, Traore, Theate, Rodon, Truffert, Bourigeaud, Tait, Ugochukwu, Terrier, Majer, Gouiri.

Goller: Dk. 5 ve 30 Gouiri, Dk. 16 Terrier (Rennes), Dk. 42 Valencia, Dk. 82 Miha Zajc, Dk. 88 Emre Mor (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 3 Arao, Dk. 28 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)