Fiorentina, Artemio Franchi Stadı'nda Medipol Başakşehir'i ağırladı. Mücadeleyi, Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Allard Lindhout yönetti.

Başakşehir bu sezon Avrupa kupalarında 10 maç sonra yenildi. Temsilcimiz öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı.

Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri, 26. ve 61. dakikalarda Luka Jovic kaydetti. Başakşehir'in tek golünü 14. dakikada Danijel Aleksic attı.

Medipol Başakşehir, grupta oynadığı beşinci maç sonunda 10 puanla ve averajla liderliğini sürdürdü. Fiorentina ise 10 puana yükseldi.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Medipol Başakşehir 3-0 kazanmıştı.

A Grubu'nun diğer maçında ise Hearts ile RFS İskoçya'da TSİ 22.00'de karşı karşıya geliyor.

[Fotoğraf: AA]

Başakşehir grup maçlarında kalesinde ilk kez gol gördü

Turuncu-lacivertlilerin bu maçta Jovic'ten yediği goller, A Grubu'nda şu ana kadar kalesinde gördüğü ilk goller oldu.

Bu sonuçla Medipol Başakşehir, A Grubu'nda ilk kez bir maçtan yenik ayrıldı.

Turuncu-lacivertli ekip, bu yenilgiye rağmen grupta 10 puanla liderliğini korudu. Fiorentina ise bu galibiyetle puanını 10'a çıkarttı ve grupta liderlik yarışını son hafta maçlarına taşıdı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 15. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Kaleci Muhammed Şengezer'in derinlemesine uzun degajına hareketlenerek defansın gerisinde topla buluşan Aleksic, kalecinin de öne çıktığı pozisyonda bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

GOL - 26. dakikada gelişen ev sahibi takım atağında Kouame, ceza sahasının sağ çizgisinden topu yerden altıpasa ortaladı. Topa kayarak ayak koyan Jovic, Fiorentina'ya beraberliği getiren golü attı. 1-1

28. dakikada Fiorentina, maçta öne geçme şansı yakaladı. Orta sahanın biraz ilerisinde topu önünde bulan Kouame, kaleci Muhammed Şengezer'in önde olduğunu görünce yaklaşık 30 metreden çektiği şutla kaleyi yokladı. Muhammed Şengezer, topu güçlükle kornere çeldi.

35. dakikada sol kanattan Saponara'nın ceza sahasına ortaladığı topa, Jovic arka bölümde boş pozisyonda olmasına rağmen kötü bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Sakatlık geçiren Medipol Başakşehir kaptanı Mahmut Tekdemir, oyuna devam edemedi ve 45. dakikada yerini Berkay Özcan'a bıraktı.

Müsabakanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

[Fotoğraf: Reuters]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - Mücadelenin 62. dakikasında Fiorentina öne geçti. Saponara'nın ceza sahasının solundan altıpasa doldurduğu topa Kouame kafayı vurdu. Kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu iyi takip eden Jovic, kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1

79. dakikada ev sahibi takım gole yaklaştı. Cabral'ın ceza sahasının solundan ortaladığı topa Ikone vurdu. Kaleci Muhammed'in güçlükle çeldiği meşin yuvarlak, Bonaventura'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, top az farkla yandan dışarı gitti.

86. dakikada Bonaventura'nın ara pasında kaleci Muhammed'le karşı karşıya kalan Cabral'ın şutunda, Muhammed gole izin vermedi.

Kalan dakikalarda Medipol Başakşehir, beraberlik sayısı için yüklense de aradığı golü bulamadı ve sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Stat: Artemio Franchi

Hakemler: Allard Lindhout, Mario Diks, Charles Schaap (Hollanda)

Fiorentina: Gollini, Dodo, Milenkovic, Igor, Terzic (Dk. 82 Biraghi), Barak (Dk. 76 Bonaventura), Amrabat, Mandragora, Kouame, Jovic (Dk. 72 Cabral), Saponara (Dk. 76 Ikone)

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara, Leo Duarte, Ndayishimiye, Lima, Aleksic, Biglia (Dk. 52 Ömer Ali Şahiner), Mahmut Tekdemir (Dk. 45 Berkay Özcan), Deniz Türüç (Dk. 74 Serdar Gürler), Münir (Dk. 74 Traore), Okaka

Goller: Dk. 15 Aleksic (Medipol Başakşehir), Dk. 26 ve 62 Jovic (Fiorentina)

Sarı kartlar: Dk. 32 Milenkovic, Dk. 86 Mandragora (Fiorentina), Dk. 34 Okaka, Dk. 39 Münir, Dk. 67 Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)