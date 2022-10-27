Emre Belözoğlu, sahalarında oynadıkları son RFS maçı kadrosunda yer alan Volkan Babacan, Touba, Hasan Ali Kaldırım, Berkay Özcan ve Serdar Gürler'in yerine Fiorentina karşısında, Muhammed Şengezer, Leo Duarte, Ndayishimiye, Lima ve Münir'e ilk 11'de şans verdi.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı geçen Şener Özbayraklı, yedekler arasında yer aldı.

Medipol Başakşehir'i konuk eden Fiorentina'da ise teknik direktör Vicenzo Italiano, Avrupa Konferans Ligi'nde son oynadıkları Hearts maçına göre kadroda iki ismi değiştirdi. Italiano, Biraghi ve Gonzalez'in yerine Dodo ve Saponara'yı ilk 11'de başlattı.

Fiorentina'da sakat olan Arjantinli orta saha oyuncusu Gonzalez ile dünkü son antrenmanda sakatlık geçiren Faslı orta saha oyuncusu Maleh, Medipol Başakşehir maçının kadrosunda yer almadı.

Büyükelçiler turuncu-lacivertli ekibi yalnız bırakmadı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Fiorentina Kulübü Başkanı Rocco Commisso, maçı protokol tribününde beraber izledi.

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş da turuncu-lacivertli ekibin maçını stattan takip etti.

Medipol Başakşehir'in mücadelesini yaklaşık 50 Türk taraftar, tribünden izledi. Maçta ev sahibi takım taraftarlarının da tribünleri dolduramadığı dikkati çekti.

İtalya Spor Yazarları Derneğinden Belözoğlu'na plaket

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İtalya Spor Yazarları Derneğinin (USSI) 75. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle teknik direktör Emre Belözoğlu'na, derneğin başkanı Gianfranco Coppola adına, Roma Spor Yazarları Derneği Kurumsal ve Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Gazeteci Dündar Keşaplı tarafından plaket takdim edildiği belirtildi.