Sivasspor, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda CFR Cluj'u konuk etti. Müsabakayı Norveç'ten Rohit Saggi yönetti.

Sivasspor, Konferans Ligi'nde üst turu garantiledi. Yiğidolar seyircisi önünde galibiyeti üç golle aldı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 22. ve 73. dakikalarda Yatabare ile 64. dakikada Gradel kaydetti.

Sivasspor, grubunda üçüncü galibyetini alarak 10 puanla liderliğe yükseldi. Rakip CFR Cluj da 7 puanla üçüncü sırada kaldı.

Sivasspor, Cluj karşısında Romanya'da oynanan ilk maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Öt eyanda gruptan çıkmayı garantileyen Sivasspor, grubun son maçında ise beraberlik alması durumunda lider olarak bir üst tura adını yazdıracak.

Grubun diğer maçında ise Slavia Prag deplasmanda Ballkani'yi 1-0 yendi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Maçta ilk etkili atak, 3. dakikada konuk ekipten geldi. Sağ kanatta topla buluşan Janga'nın yerden sert bir şekilde içeriye çevirdiği meşin yuvarlak, altıpas üzerindeki Roger'in önünden geçerek taca çıktı.

5. dakikada şık hareketlerle ceza sahasına giren Dia Saba'nın şutunda, top az farkla yandan dışarı gitti.

16. dakikada Sivasspor, ceza yayının önünden serbest vuruş kazandı. Dia Saba'nın vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

20. dakikada ceza sahası sağ çaprazında N'Jie, Dia Saba'yı gördü. Saba'nın şık pasıyla hareketlenen Yatabare'nin vuruşunda, kaleci son anda topu çeldi.

GOL - 22. dakikada Sivasspor golü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Dia Saba'nın ortasında Hakan Arslan kafayla topu aşırttı. Altıpasa doğru hareketlenen Yatabare, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

29. dakikada sol kanattan çizgiye inen Roger, meşin yuvarlağı ön direğe doğru çevirdi. Janga'nın bekletmeden vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu kornere çeldi.

36. dakikada Camora'nın sol çaprazdan ortasında penaltı noktası civarından Janga'nın gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

56. dakikada Manea taş atışında topu ön direğe kadar attı. Boateng kafası ile dokundu, Ali Şaşal kalesini terk edip topa hakim oldu.

65. dakikada N’jie’nin ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Gradel, topu ağlarla buluşturdu. 2-0

73. dakikada Sabia’nın şutunda top kaleciden döndü Yatabare dönen topu filelere gönderdi. 3-0

80. dakikada Sabia’nın uzun ve sert şutunda defansın müdahalesi ile top üstten az farkla dışarı çıktı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Rohit Saggi, Geir Isaksen, Morten Jensen (Norveç)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Keita, Dia Saba, N'Jie, Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare.

CFR Cluj: Scuffet, Manea, Matias, Kolinger, Camora, Adjei-Boateng, Muhar, Cvek, Deac, Roger, Janga.

Goller: Dk. 22 ve 73 Yatabare, Dk. 64 Gradel (Demir Grup Sivasspor)