Geçen sezon takımın en etkili oyuncularından biri olan milli futbolcunun yeni teknik direktörü Igor Tudor'la yıldızı barışmadı.

25 yaşındaki forvet bu sezon Lig'de sadece 4 maçta on birde sahaya çıkarken 7 karşılaşmada sonradan oyuna dahil oldu.

Yalnızca Lille maçında 90 dakika sahada kalan Cengiz, Nizza karşılaşmasını kulübede tamamladı.

Milli oyuncu Tudor'un gözüne giremedi

Igor Tudor Avrupa maçlarının başlangıç kadrosunda da milli oyuncuyu pek düşünmedi.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta şans bulan yıldız forvet sadece Sporting Lizbon karşılaşmasında on birde sahaya çıktı.

Milli oyuncu Lig'de ve Avrupa'da forma giydiği 16 maçta bir asist üretti.

Geçen sezon 34 maçta ilk 11'de yer almıştı

Cengiz Ünder geçen sezon ise Marsilya'da el üstünde tutuluyordu. Milli oyuncu önceki sezon mavi beyazlı ekibi Arjantinli Jorge Sampaoli'nin çalıştırdığı dönemde Lig'de 25 maçta on birde yer aldı.

Yıldız futbolcu dört maç sakatlığından 1 maç da cezalı olduğu için formasından uzak kalmasa bu sayı büyük ihtimalle daha da artacaktı.

Cengiz Ünder geçen sezon dokuzu on birde olmak üzere 12 Avrupa karşılaşmasında başarıyla görev yaptı.

Milli oyuncu 2021-2022 sezonunda tüm kulvarlarda 47 maçta 13 gol 6 asistlik bir performans sergiledi. Cengiz Ünder'in Marsilya ile sözleşmesi 30 Haziran 2025'te bitecek.