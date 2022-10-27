İlkay Gündoğan'a Bundesliga yolu göründü. Manchester City forması giyen tecrübeli futbolcuyla Bayern Münih ilgileniyor.

İngiliz basınına göre sezon sonu sözleşmesi bitecek 32 yaşındaki futbolcunun yeni durağı Bavyera ekibi olacak.

Manchester City'nin başarılı oyuncuya henüz yeni bir sözleşme teklifinde bulunmaması bu iddiayı güçlendiriyor. Mavi beyazlı kulüp gurbetçi yıldızı 2016 yılında 27 milyon avro karşılığında Borussia Dortmund'dan transfer etmişti.

7 sezondur Manchester City forması giyen İlkay, 268 maçta 51 gol 34 asist üretti. Deneyimli orta saha takımına bu sezon 15 maçta 2 gol 1 asistlik katkı yaptı.

Yıldız futbolcu 15 maçın 11'inde sahaya kaptan olarak çıktı. İlkay Gündoğan Alman milli takımında da 62 maçta 16 gol 7 asistlik bir performans sergiledi.