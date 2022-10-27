Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe 16:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivasspor-Cluj maçı öncesi dostluk yemeği
[Fotograf: AA]
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde CFR Cluj'u konuk edecek Sivasspor'un yöneticileri, konuk ekibin yöneticileriyle yemekte bir araya geldi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, organize edilen yemeğe Başkan Otyakmaz, Başkanvekili Erdal Sarılar, Başkan Yardımcısı Mehmet Oflaz, Asbaşkanlar Uğur Akkuş, Ömer Sepet, Mehmet Boyraz ve Mehmet Ali Topal ile CFR Cluj Kulübü Başkanı Cristian Balaj ve yöneticileri katıldı.
Otyakmaz, yemeğin ardından günün anısına misafir takım yöneticilerine plaket ve kırmızı-beyazlı forma hediye etti.
#UECL pic.twitter.com/A5NKjqFAXp— Demir Grup Sivasspor (@Sivasspor) October 27, 2022
Etiketler: Sivasspor Avrupa Kupaları UEFA Avrupa Konferans Ligi
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