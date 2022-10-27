Teknik direktör Valerien İsmail ile yolları ayıran siyah beyazlılar, 70 yaşındaki çalıştırıcı ile her konuda anlaşma sağladı.

Güneş, 28 Ekim cuma günü saat 11.00'de Nevzat Demir Tesislerinde 1,5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Tecrübeli teknik adamın ekibi de belli olmaya başladı. 70 yaşındaki çalıştırıcının iki yardımcısı Eren Şafak ve Şeref Çiçek olacak. Teknik ekipteki diğer isimler ise henüz netleşmedi.

Şenol Güneş, 30 Ekim Pazar günü oynanacak HangiKredi Ümraniyespor maçında da takımın başında sahaya çıkacak.