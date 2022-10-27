Nitto ATP Finalleri'nde rekor ödül. Kasım ayında İtalya'nın Torino kentinde düzenlenecek turnuvanın, toplam ödülü 14 milyon doları aşacak.

Bu rakam geçen yılki ödül tutarının yüzde 103 arttırıldığını gösteriyor. Gruplarda oynanacak üç maçın değeri 1 milyon doların üzerinde olacak.

Yarı final mücadelesinin galibi, 1 milyon dolar kazanacak. Final maçının galibi ise 2 milyon 200 bin dolarla ödüllendirilecek.

Şampiyonluğa yenilgisiz ulaşmayı başaran raket, turnuvadan 4 milyon 740 bin 300 dolarlık ödülle ayrılacak.

Şu ana kadar 5 raket finallere katılmaya hak kazandı. İspanyol yıldız Rafael Nadal, hiç şampiyonluk yaşamadığı turnuvada 17'nci kez korta çıkacak.

Ünlü Sırp raket Novak Cokoviç ise 5 kez şampiyonluk tattığı bu turnuvada 15'nci kez mücadele edecek. 2019 şampiyonu Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas, turnuvaya dördüncü kez katılacak.

Norveçli Casper Ruud ikinci; 19 yaşındaki dünya 1 numarası İspanyol Carlos Alcaraz ise ilk kez bu turnuvada ter dökecek. 'Nitto ATP Finalleri, 13-20 Kasım arasında oynanacak.