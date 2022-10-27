Kızılyıldız, Rajko Mitic Stadyumu'nda Trabzonspor'u ağırladı. Müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yönetti.

Trabzonspor Sırbistan'da istediğini alamadı. Bordo mavililer Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma şansını son maça bıraktı.

Kızılyıldız'a galibiyeti getiren golleri, 37. dakikada Katai ile 64. dakikada Pesic kaydetti. Trabzonspor'un tek golünü ise 39. dakikada Bakasetas filelerle buluşturdu.

Kritik Kızılyıldız deplasmanından eli boş dönen Trabzonspor 6 puanda kaldı. Bordo-mavililer aynı zamanda bu maçla birlikte Avrupa kupalarında bin 161 gün sonra deplasmanda yine galip gelemedi.

Rakip Kızılyıldız ise aldığı bu galibiyetin ardından 6 puana yükselerek gruptan çıkma ümitlerini son maça taşıdı. Kızılyıldız gruptaki tek galibiyetini Macaristan ekiplerinden Frençvaroş karşısında almıştı.

İki takım arasında Trabzon'da oynanan ilk karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı. Grubun diğer maçında ise Ferencvaros-Monaco maçı 1-1 sona erdi.

[Fotoğraf: Reuters]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

6. dakikada Bakasetas'ın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanında iyi yükselen Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda, kaleci Borjan topa sahip oldu.

21. dakikada Hamsik'in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta, kaleci Borjan iki hamlede topu kontrol etti.

23. dakikada Katai'nin soldan ortasında, son olarak arka direkteki Erakovic'in şutunda, top üstten auta gitti.

24. dakikada Erakovic'in sağdan yerden ortasında, ceza alanı içinde Katai'nin şutunda, kaleci Uğurcan Çakır sağına gelen topu yatarak çıkardı.

27. dakikada Bukari'nin ceza alanı sağ çaprazından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu üstten kornere çeldi.

29. dakikada Bakasetas'ın uzak mesafeden şutunda, kaleci Borjan yatarak direk dibinden topu kornere attı.

34. dakikada Bardhi'nin uzak mesafeden vuruşunda, kaleci Borjan'ın müdahale ettiği top direğe çarparak oyun alanına döndü.

[Fotoğraf: Reuters]

GOL - 37. dakikada Kızılyıldız öne geçti. Umut Bozok'un hatalı pasında Bukari, topu Katai'ye aktardı. Bu futbolcu da düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluşturdu. 1-0

GOL - 39. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Bakasetas'ın ceza alanı dışından sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta, baraja çarparak yerden seken top, kaleci Borjan'ın üzerinden filelere gitti. 1-1

İlk yarı, 1-1 sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

56. dakikada Bardhi'nin pasında ceza alanı sağ çaprazından Hamsik'in şutunda, kaleci Borjan'ın müdahale ettiği top üst direkten döndü.

GOL - 64. dakikada Kızılyıldız, tekrar öne geçti. Sağ tarafta Eren Elmalı'dan sıyrılan Bukari'nin yerden ortasında yakın mesafeden Pesic, dokunarak topu filelere yolladı. 2-1

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 yenik ayrıldı.

[Fotoğraf: Reuters]

Stat: Rajko Mitic

Hakemler: Joao Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia (Portekiz)

Kızılyıldız: Borjan, Erakovic, Dragovic, Milunovic, Rodic (Dk. 83 Mijatovic), Kanga, Srnic (Dk. 61 Ivanic), Bukari, Katai (Dk. 75 Kangwa), Mitrovic (Dk. 83 Mustapha), Pesic

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Gbamin (Dk. 68 Abdülkadir Ömür), Hamsik (Dk. 82 Yusuf Yazıcı), Bakasetas, Bardhi (Dk. 82 Lahtimi), Trezeguet, Umut Bozok (Dk. 68 Djaniny)

Goller: Dk. 37 Katai, Dk. 64 Pesic (Kızılyıldız), Dk. 39 Bakasetas (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Dragovic, Dk. 44 Pesic (Kızılyıldız)