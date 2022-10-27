UEFA Avrupa Ligi H Grubu beşinci hafta maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına konuk olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta 1-0 kazandıkları Demir Grup Sivasspor karşılaşmasına göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı.

Bordo-mavili takımın teknik adamı, tek değişikliği zorunlu olarak forvet bölgesinde gerçekleştirdi. Avcı, Sivasspor maçında görev verdiği Maxi Gomez'den cezası nedeniyle faydalanamazken bu oyuncunun yokluğunda Bardhi'yi 11'de sahaya sürdü.

Karadeniz ekibinde kart cezalısı Gomez, ameliyat olan Dorukhan Toköz, sakatlıkları nedeniyle UEFA listesine dahil edilmeyen Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca ile soğuk algınlığı geçiren Naci Ünüvar, kadroda yer almadı.

Sakatlığı düzelen Djaniny Semedo, 2 maç aradan sonra karşılaşmanın kadrosuna dahil edildi. Abdülkadir Ömür de sakatlığının geçmesinin ardından kadroda yer alan bir başka oyuncu oldu.

Abdullah Avcı'nın 100. resmi maçı

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde 100. resmi maçına çıktı.

10 Kasım 2020'de bordo-mavili takımın başına geçen ve üçüncü sezonunu yaşayan Abdullah Avcı, iki yıla yaklaşan görev süresinde Süper Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Avrupa kupaları olmak üzere 100. karşılaşmada takımının başında yer aldı.

Deneyimli çalıştırıcı, Spor Toto Süper Lig'de 81, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6, Süper Kupa'da 2, UEFA Şampiyonlar Lig play-off aşamasında 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 5 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4 maça çıktı.

Taraftarlar yalnız bırakmadı

Trabzonspor taraftarı, Sırbistan deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Az sayıda taraftar, zorlu karşılaşmada kendilerine ayrılan tribünlerden takımlarına destek verdi.

Kızılyıldız taraftarları, stadın büyük bölümünü doldurdu. Maç öncesi koreografi yapan ev sahibi takım taraftarları, hava fişek ve meşalelerle takımlarını destekledi.