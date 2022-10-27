Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe 21:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
GMG Kastamonuspor teknik direktör Ümit Karan ile anlaştı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden GMG Kastamonuspor'da teknik direktörlüğe Ümit Karan getirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, futbol A takımı teknik direktörlüğü için Ümit Karan ile anlaşma sağlamıştır. GMG Kastamonuspor ailemize katılan Ümit Karan'a 'Camiamıza hoş geldin' diyor, hep birlikte nice başarılar yaşamayı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Karan, son olarak TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Anagold 24Erzincanspor'da görev almıştı.
Kulübümüz, Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Ümit Karan ile anlaşma sağlamıştır.— GMG Kastamonuspor Kulübü (@gmgkastamonusk) October 27, 2022
GMG Kastamonuspor ailemize katılan Ümit Karan’a ‘camiamıza hoş geldin’ diyor, hep birlikte nice başarılar yaşamayı diliyoruz. pic.twitter.com/CLhJJDs2XA
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