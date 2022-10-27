Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, futbol A takımı teknik direktörlüğü için Ümit Karan ile anlaşma sağlamıştır. GMG Kastamonuspor ailemize katılan Ümit Karan'a 'Camiamıza hoş geldin' diyor, hep birlikte nice başarılar yaşamayı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Karan, son olarak TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Anagold 24Erzincanspor'da görev almıştı.