Kasımpaşa maçının 73'ncü dakikasında bir sakatlık geçiren Vedat Muric, takımını yalnız bırakmamak için oyuna devam etmişti.

Özellikle milli maçlarda gösterdiği performansla Avrupa'da birçok kulübün dikkatini çeken başarılı santrfor, Çekya ve İngiltere karşılaşmaları için Kosova Milli Takımı kadrosuna katıldı.

Yapılan kontrollerinde sağ ayak bileğinde ödem olduğu tespit edilen 25 yaşındaki futbolcunun 4 günde 2 maç oynamasının uygun olmadığına karar verildi.

İstanbul’a dönen Muric'in tedavisine hemen başlandı

Teknik direktör Ersun Yanal, golcü oyuncu için sağlık ekibinin seferber olmasını istedi.

Vedat Muric'in 10 gün sonra ligin 12'nci haftasında oynanacak BTC Türk Yeni Malatyaspor maçına yetişip yetişmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Kaynak: TRT SPOR