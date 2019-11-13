Fenerbahçe'de Vedat Muric seferberliği13 Kasım 2019 Çarşamba 12:41 - Son Güncelleme 13 Kasım 2019 Çarşamba 12:52
Fenerbahçe'de Vedat Muric'in sağlık durumunun belirsizliği teknik ekibi düşündürüyor. Tedavisine başlanan 25 yaşındaki futbolcunun 12'nci hafta oynanacak BTC TURK Yeni Malatyaspor maçına yetişip yetişmeyeceği henüz netleşmedi.
Kasımpaşa maçının 73'ncü dakikasında bir sakatlık geçiren Vedat Muric, takımını yalnız bırakmamak için oyuna devam etmişti.
Özellikle milli maçlarda gösterdiği performansla Avrupa'da birçok kulübün dikkatini çeken başarılı santrfor, Çekya ve İngiltere karşılaşmaları için Kosova Milli Takımı kadrosuna katıldı.
Yapılan kontrollerinde sağ ayak bileğinde ödem olduğu tespit edilen 25 yaşındaki futbolcunun 4 günde 2 maç oynamasının uygun olmadığına karar verildi.
İstanbul’a dönen Muric'in tedavisine hemen başlandı
Teknik direktör Ersun Yanal, golcü oyuncu için sağlık ekibinin seferber olmasını istedi.
Vedat Muric'in 10 gün sonra ligin 12'nci haftasında oynanacak BTC Türk Yeni Malatyaspor maçına yetişip yetişmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
Kaynak: TRT SPOR