Kırmızı-beyazlı kulübün 14. sırada tamamladığı 2017-2018 sezonunun sona ermesinden yaklaşık 1 ay sonra 13 Haziran 2018'de Hamza Hamzaoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Bülent Korkmaz, Antalyaspor'un başında bugüne kadar 45 Süper Lig maçına çıktı.

Korkmaz, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 8 beraberlik, 21 yenilgi yaşadı, 1,24'lük puan ortalamasını elde etti.

Tecrübeli teknik adamın görevini bıraktığı Antalyaspor, bu sezon Süper Lig'de 11 hafta sonunda 6 mağlubiyet, 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı, topladığı 11 puanla 15. sırada yer aldı.

Korkmaz'ın yönetiminde bu sezon 11 haftada kalesinde 20 gol görüp rakip fileleri 11 kez havalandıran kırmızı-beyazlılar, ilk hafta Göztepe'yi deplasmanda 1-0 mağlup ederek, sezona 3 puanla iyi bir başlangıç yaptı.

Ligde geçen sezondan farklı Antalyaspor

Antalyaspor, ikinci haftada Yukatel Denizlispor'a kendi sahasında 2-0 yenildi. Üçüncü hafta Konya deplasmanından 2-2'lik skorla dönen kırmızı-beyazlılar, dördüncü hafta konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor'la da 2-2 berabere kaldı.

Beşinci hafta Kasımpaşa'ya karşı deplasmanda 3-0 kaybeden kırmızı-beyazlılar, 6. hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor'u iç sahada 3-0 mağlup ederek, bu sezon evinde ilk galibiyetini kazandı.

Antalyaspor, ligdeki çıkışını bir sonraki hafta Fenerbahçe'yi dış sahada 1-0 yenerek sürdürdü.

En farklı yenilgi 6-0'lık Gençlerbirliği mağlubiyeti

Sekizinci hafta konuk ettiği Gençlerbirliği karşısında kabusu yaşayan kırmızı-beyazlılar, sahadan 6-0 farklı mağlubiyetle ayrıldı.

Dokuzuncu hafta Demir Grup Sivaspor'a deplasmanda 2-1 kaybeden Antalyaspor, onuncu hafta konuk ettiği Beşiktaş'a da 2-1 yenildi. Antalyaspor, Çaykur Rizespor'a deplasmanda 1-0 mağlup olarak, 11. haftayı puansız kapattı.

51 yaşındaki Korkmaz'ın teknik direktörlüğünde Antalyaspor, 2018-2019 sezonunu 13 galibiyet, 6 beraberlik, 15 mağlubiyetle 45 puanla 7. sırada tamamladı.

Antalyaspor, geçen sezon 11. hafta geride kaldığında 6 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle 20 puanla ligde üçüncü sırada yer aldı.

Bülent Korkmaz, Antalyaspor'un başında Ziraat Türkiye Kupası'nda da 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.

Kaynak: AA