Geçen sezon Derby County'de ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Frank Lampard, başarılı bir sezonun ardından efsanesi olduğu Chelsea'nin başına getirildi.

Transfer yasağı olan Londra ekibinde, altyapıdan çıkardığı gençlerle mücadele veren teknik adamın oyuncularına verdiği cezalar arasında, antremana geç gelme 20 bin pound (148 bin lira), hasta veya sakat olan futbolcunun bunu antrenmandan 1,5 saat öncesine kadar bildirmemesi 10 bin pound (74 bin lira) ve maç sonrası takım otobüsüyle yolculuk etmeme 5 bin pound (37 bin lira) gibi ağır cezalar yer alıyor.

Listede ayrıca, 14 gün içinde ödenmemesi halinde cezaların 2 katına çıkacağı uyarısı dikkat çekiyor.

İngiliz basınında çıkan haberlerde, Lampard'ın genç oyuncularla yakaladığı başarısının sırrının disiplin olduğu belirtildi.

Frank Lampard'ın takımına uyguladığı ceza listesi şu şekilde:

Maç günü geç kalma: 2 bin 500 pound

Belirlenen antrenman saatine geç kalma: 2 bin 500 pound (Her 15 dakika için 2 bin 500 pound ilave ceza)

Isınma öncesi spor salonuna geç kalma: 1000 pound

Tedaviye geç kalma: 2 bin 500 pound

Takım toplantılarına geç kalma: 500 pound (Dakika başı)

Antrenmana geç başlama: 20 bin pound

Takım toplantısı veya yemeğinde telefon çalması: 1000 pound

Maç sonrası teknik direktör veya yardımcısına haber vermeden takım otobüsüyle yolculuk etmeme: 5 bin pound

Sosyal sorumluluk görevlerine katılmama: 5 bin pound

Hasta veya sakat olan futbolcunun bunu antremandan 1,5 saat öncesine kadar bildirmemesi: 10 bin pound

Doktor randevusuna geç kalma: 2 bin 500 pound

Kaynak: AA