A Milli Takım, ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde 42'si resmi, 18'i özel 60 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 60 maçta 31 galibiyet, 14 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı.

Türkiye, Güneş yönetiminde 92 gol attı, kalesinde 54 gole engel olamadı.

Güneş yönetiminde 43. resmi maç

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetimindeki 43. resmi maçını İzlanda ile oynayacak.

Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 42 resmi maçın 26'sını kazandı, 8'ini yitirdi, 8'inde ise eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda 77 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 33 gol gördü.

Şenol Güneş dönemi milli maçlar

A Milli Futbol Takımı'nın, Şenol Güneş yönetiminde yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Kaynak: AA