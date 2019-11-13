Sporting Gijon, Real Zaragoza, Valencia, Barcelona, Atletico Madrid, New York City ve Melbourne City kulüplerinde oynayan, 2019'dan beri de Vissel Kobe'de top koşturan 37 yaşındaki David Villa, futbolu bırakma kararı aldı.

İspanyol futbolcu, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "19 yıllık profesyonel kariyerimi, sezon sonunda noktalamaya karar verdim. Bu rüya gibi kariyeri yaşamama katkısı olan kulüpler, teknik direktörler, takım arkadaşlarım ve aileme teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Villa, Barcelona'da oynadığı dönemde UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 1'er; lig, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası'nda ise 2'şer şampiyonluk kazandı.

İspanya Milli Takımı formasını 98 kez giyen ve 59 gol atan Villa, 2008'de Avrupa, 2010'da ise dünya şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: AA