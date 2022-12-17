Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde salonda, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Daha sonra antrenman sahasına gelen futbolcular, 15 dakikası basına açık ilk bölümde, iki grubu ayrılarak koşu yaptı.

Koordinasyon uygulamasıyla devam eden antrenmanın, pas, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı bildirildi.

Yeni kondisyoner görevde

Antrenmana, hafif sakatlığı bulunan ve çalışmalarına bireysel devam eden kaleci Altay Bayındır'ın yanı sıra, sakatlıkları devam eden Alioski, Joao Pedro ve Arda Güler katılmadı.

Öte yandan Jorge Jesus'un ekibine yeni bir bireysel performans antrenörü dahil ettiği öğrenildi. Bugünkü antrenmana çıkan Portekizli kondisyoner Pedro Gandaio'nun, iki kondisyoneri bulunun takımdaki üçüncü bireysel performans antrenörü olarak görev alacağı kaydedildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını 18 Aralık Pazar günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.