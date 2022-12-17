Malatya'da eğitim gördüğü okuldaki öğretmenleri tarafından spora yönlendirilen 19 yaşındaki otizmli sporcu Yağmur Aladağ, koşu ve uzun atlama branşlarında kendini geliştirerek katıldığı müsabakalardan madalyalarla döndü.

Son olarak Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunca 4-6 Aralık'ta Antalya'da düzenlenen Türkiye Atletizm Şampiyonası'na katılan Yağmur, uzun atlama kategorisinde 3,60 metrelik derecesiyle Türkiye şampiyonu oldu.

Milli takım antrenörlerinden Mürsel Kurt yönetiminde çalışmalarını sürdüren Yağmur, başarılarına yenilerini eklemek için yoğun çalışıyor.

Yağmur'un antrenörü Mürsel Kurt, küçük yaşta keşfettikleri sporcusunun atletizmde yetenekli olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Kurt, Yağmur'un atletizmde 400 metre ve uzun atlama kategorilerinde çeşitli Türkiye şampiyonlukları ve derecelerinin bulunduğunu ifade etti.

Hedef milli takım

Kurt, Antalya'daki şampiyonada 400 metre koşu ve uzun atlamada yarıştıklarını hatırlattı.

"Yağmur, müsabakalarda 400 metrede Türkiye ikinciliği, uzun atlamada ise Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Türkiye genelinde belirli barajları geçen 166 sporcu Antalya'ya çağrıldı, bunlardan birisi de Yağmur. 400 metre yarışında yaşadığımız bazı olumsuzluklar nedeniyle istediğimiz performansı alamadık ve ikinci olduk ama uzun atlamada Türkiye şampiyonu olarak altın madalyayı Malatya'ya getirdi, çok mutluyuz."

[Fotoğraf: AA]

Kurt, sporcusuyla daha büyük hedefleri bulunduğunu vurgulayarak, "Amacımız milli takımla uluslararası yarışmalara katılmak. Bunun için derecelerimizi daha üst seviyelere çıkarmaya çalışıyoruz." dedi.

Yağmur Aladağ: Daha çok çalışacağım, daha çok kazanacağım

Özel sporcu Yağmur Aladağ ise spor yapmayı çok sevdiğini vurgulayarak, "Hedefim milli takıma girmek. Daha çok çalışacağım, daha çok kazanacağım. Milli takımda dereceler elde etmek istiyorum. Çok mutluyum." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan ise özel sporculara büyük önem verdiklerini söyledi.

Özel sporcuların başarısını artırmak için her türlü desteği verdiklerini anlatan Kayhan, Antalya'daki Türkiye Şampiyonası'ndan sporcularının başarıyla dönmesinin kendilerini gururlandırdığını dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]