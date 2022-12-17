Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Türkiye Tenis Ligi final müsabakaları için Trabzon'da takım arkadaşlarıyla birlikte kulübü ENKA Spor'un galibiyeti için çalışıyor.

Şubat 2023'te yapılması planlanan Türkiye-Slovenya Davis Cup Dünya Grubu Play-Off karşılaşmasında Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanan Çelikbilek, çeşitli turnuvalara katılım sağlayarak hazırlıklarını sürdürüyor.

Milli tenisçi, yaklaşık 20 yıldır tenis oynadığını belirterek, hem bireysel anlamda hem de takım olarak Türkiye'yi dünyadaki çeşitli turnuvalarda temsil ettiğini söyledi.

ENKA Spor'un Türkiye'nin en iyi kulüplerinden olduğunu vurgulayan Çelikbilek, "Bunu sadece kişisel olarak söylemiyorum, aldığımız başarılarımız da bunu gösteriyor." dedi.

Çelikbilek, Trabzon'da tenis için şartların çok iyi olduğunu ifade etti.

"Takım olarak final müsabakalarında mücadele ediyoruz. Turnuvaya iyi bir formda geldiğimizi düşünüyorum. En iyi başarı ve sonucu almak içinde elimizden geleni yapacağız."

Milli sporcu, bireysel olarak çok iyi bir kamp dönemi geçirdiğinin altını çizdi.

"Ama sonunda bileğimde çok küçük bir sakatlığım oldu. Önümüzde Avustralya Açık gibi çok önemli bir organizasyon var. Ona gitmeye hazırlanıyorum. Bileğimdeki rahatsızlığı en kısa zamanda iyileştirip Avustralya'daki maça kendimi çok iyi hazırlayacağıma inanıyorum."

Şubat ayındaki maça özel olarak hazırlanıyorlar

Çelikbilek, Şubat 2023'te organize edilecek Türkiye-Slovenya Davis Cup Dünya Grubu Play-Off karşılaşmasında oynayacakları maçların önemli olduğuna dikkat çekti.

"Geçen sene tarihimizde bir ilki yapabilecekken maalesef kaybettik ve bir alt gruba düştük. Şimdi şubatta kazanıp, o şansı yakalayabileceğimiz maçı tekrar oynamak istiyoruz. O yüzden bizim için çok kritik bir maç. Şubattaki maçı kazandığımız takdirde, eylülde tarihimizde ilk kez yapabileceğimiz başarıyı kazanabilmek için mücadele edeceğiz. Bu da bizim için özel bir olay. Bu yüzden şubat ayına olabildiğince özel hazırlanıyoruz."

Çelikbilek, çocukluğundan beri hayali olan 4 Grand Slam turnuvasına girmeyi başardığını dile getirdi.

"Bunu Türkiye'de yapan sayılı kişilerden biri oldum. Şimdiki hayalim ise dünya genelinde başarılı ilk 100 tenisçi arasına girmek."