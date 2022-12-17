Milli sporcular Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda yarıştı
Avustralya'da düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nın 5'inci gününde milli sporcu Deniz Ertan 6'ncılık, Merve Tuncel ise 7'ncilik elde etti.
Melbourne şehrinde düzenlenen organizasyonda Deniz Ertan, 1500 metre serbest kadınlar kategorisinde 15:53.73'lük derecesiyle 6'ncı olurken, 400 metre karışık kadınlarda 04:38.11'lik derecesiyle 13. sırada yer aldı.
Merve Tuncel, 1500 metre serbest kadınlar kategorisinde 15:58.05'lik derecesiyle yarışı 7'nci, Mert Kılavuz, 800 metre serbest erkekler kategorisinde 7:47.57'lik derecesiyle mücadeleyi 13'üncü sırada tamamladı.
Hüseyin Emre Sakçı, 50 metre kurbağalama erkekler kategorisi yarı final mücadelesinde 00:26.04'lük derecesiyle 8'inci oldu ve yarın finalde yüzmeye hak kazandı.
Ümitcan Güreş, 100 metre kelebek erkekler kategorisinde 00:52.94'lük derecesiyle yarışı 35'inci bitirdi.
Doruk Tekin, Berkay Ömer Öğretir, Ümitcan Güreş ve Hüseyin Emre Sakçı'dan oluşan milli takım, 4x50 metre karışık bayrak erkeklerde 01:35.23'lük derecesiyle 13. oldu.
Organizasyon 18 Aralık Pazar günü yapılacak yarışlarla sona erecek.
- 16:57
- 16:38
- 16:31
- 16:22
- 16:20