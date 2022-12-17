Khalifa Stadı'nda oynanacak mücadele saat 18.00'de başlayacak. Mücadeleyi Katarlı hakem Abdulrahman Al Jassim yönetecek.

Fas'ta sakatlığı bulunan Romain Saiss bu mücadelede forma giyemeyecek.

Karşılaşma, TRT 1, TRT 4K, TRT İzle ve trtspor.com.tr'den canlı izlenebilecek.

İki takım aynı grupta mücadele etti

Hırvatistan ile Fas, Katar'daki Dünya Kupası'nda aynı grupta yer aldı. F Grubu ilk maçında karşı karşıya gelen iki ekip sahadan golsüz beraberlikle ayrılmıştı.

Hırvatistan, Dünya Kupası macarasına Fas beraberliğiyle başladı, ikinci maçında Kanada'yı 4-1 mağlup etti. Hırvatlar, son maçında ise Belçika ile golsüz berabere kalarak grubu 5 puanla ikinci sırada bitirdi.

Son 16 turunda E Grubu'nun lideri Japonya'yı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren karşılaşmada penaltılarla geçen Hırvatistan, çeyrek finalde Brezilya'yı da penaltılarla eleyerek adını yarı finale yazdırdı.

Hırvatistan yarı finalde Arjantin'e 3-0 mağlup olarak final şansını kaçırdı.

#ÖZET | MESSI VE ARKADAŞLARI KUPAYA YÜRÜYOR!



????Arjantin, Hırvatistan'ı 3-0 mağlup ederek Dünya Kupası'nda finale yükseldi. #Qatar2022



????️İşte Messi'nin tarihe geçtiği maçın özeti:???? pic.twitter.com/Juz6vnAQ3w — TRT Spor (@trtspor) December 13, 2022

Hırvatistan ikinci kez dünya üçüncülüğü için mücadele edecek

Hırvatistan, Fas karşısında kazanırsa 1998'den sonra ikinci kez dünya üçüncüsü olarak turnuvayı tamamlayacak.

Fas tarihi başarısını taçlandırmak istiyor

Turnuvanın sürpriz takımı Fas ise golsüz Hırvatistan beraberliğiyle başladığı 2022 Dünya Kupası'na damga vurdu. Belçika'yı 2-0, Kanada'yı 2-1 yenerek gruptan lider çıkan "Atlas Aslanları", son 16 turunda İspanya'yı penaltı atışlarıyla 3-0 mağlup etti.

Çeyrek finalde Portekiz'i 1-0'lık skorla evine gönderen Fas, turnuva tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika ülkesi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Tarihinde ilk kez yarı final oynayan Fas, Fransa'ya 2-0 mağlup olarak finale yükselemedi.