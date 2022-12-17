Hırvatistan ve Fas üçüncülük için sahaya çıkıyor
Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan ile Fas bugün karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Khalifa Stadı'nda oynanacak mücadele saat 18.00'de başlayacak. Mücadeleyi Katarlı hakem Abdulrahman Al Jassim yönetecek.
Fas'ta sakatlığı bulunan Romain Saiss bu mücadelede forma giyemeyecek.
Karşılaşma, TRT 1, TRT 4K, TRT İzle ve trtspor.com.tr'den canlı izlenebilecek.
İki takım aynı grupta mücadele etti
Hırvatistan ile Fas, Katar'daki Dünya Kupası'nda aynı grupta yer aldı. F Grubu ilk maçında karşı karşıya gelen iki ekip sahadan golsüz beraberlikle ayrılmıştı.
Hırvatistan, Dünya Kupası macarasına Fas beraberliğiyle başladı, ikinci maçında Kanada'yı 4-1 mağlup etti. Hırvatlar, son maçında ise Belçika ile golsüz berabere kalarak grubu 5 puanla ikinci sırada bitirdi.
Son 16 turunda E Grubu'nun lideri Japonya'yı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren karşılaşmada penaltılarla geçen Hırvatistan, çeyrek finalde Brezilya'yı da penaltılarla eleyerek adını yarı finale yazdırdı.
Hırvatistan yarı finalde Arjantin'e 3-0 mağlup olarak final şansını kaçırdı.
#ÖZET | MESSI VE ARKADAŞLARI KUPAYA YÜRÜYOR!— TRT Spor (@trtspor) December 13, 2022
????Arjantin, Hırvatistan'ı 3-0 mağlup ederek Dünya Kupası'nda finale yükseldi. #Qatar2022
????️İşte Messi'nin tarihe geçtiği maçın özeti:???? pic.twitter.com/Juz6vnAQ3w
Hırvatistan ikinci kez dünya üçüncülüğü için mücadele edecek
Hırvatistan, Fas karşısında kazanırsa 1998'den sonra ikinci kez dünya üçüncüsü olarak turnuvayı tamamlayacak.
Fas tarihi başarısını taçlandırmak istiyor
Turnuvanın sürpriz takımı Fas ise golsüz Hırvatistan beraberliğiyle başladığı 2022 Dünya Kupası'na damga vurdu. Belçika'yı 2-0, Kanada'yı 2-1 yenerek gruptan lider çıkan "Atlas Aslanları", son 16 turunda İspanya'yı penaltı atışlarıyla 3-0 mağlup etti.
Çeyrek finalde Portekiz'i 1-0'lık skorla evine gönderen Fas, turnuva tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika ülkesi olarak büyük bir başarıya imza attı.
Tarihinde ilk kez yarı final oynayan Fas, Fransa'ya 2-0 mağlup olarak finale yükselemedi.
#ÖZET | DÜNYA KUPASI'NDA FİNALİN ADI BELLİ OLDU!— TRT Spor (@trtspor) December 14, 2022
????2022 Dünya Kupası yarı final mücadelesinde Fas'ı 2-0 yenen son şampiyon Fransa finalde Arjantin'in rakibi oldu.
????️İşte Mbappe ve arkadaşlarına finali getiren maçın özeti:???? pic.twitter.com/60mvDWaE36
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